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11:40 (мск), источник: AmurMedia.ru

Четыре человека пострадали после столкновения автобуса с внедорожником под Комсомольском

К счастью, во время ДТП в ПАЗике не было пассажиров.

Хабаровск, 9 февраля, AmurMedia.

Четыре человека получили травмы различной степени тяжести после лобового столкновения автобуса с внедорожником в 14 километрах от Комсомольска-на-Амуре. Жертв могло бы быть гораздо больше, однако к счастью, автобус двигался без пассажиров, сообщил корр. ИА AmurMedia старший государственный инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю капитан полиции Вячеслав Бондарев.

Авария произошла 9 февраля под Городом Юности. После лобового столкновения иномарки и автобуса, последнего выбросило с дороги. К счастью, от удара ПАЗ не перевернулся, но оба автомобиля получили серьезные повреждения. К счастью, как сообщил Вячеслав Бондарев, в столь крупном ДТП обошлось без погибших.

— Авария произошла в районе 10 утра. Водитель, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser 200», двигался со стороны Амурска в Комсомольск-на-Амуре, На 17-м километре трассы, владелец внедорожника выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. В результате ДТП оба водителя и два пассажира внедорожника получили травмы различно степени тяжести. Водитель ПАЗа пассажирскую перевозку не осуществлял, — сообщил Вячеслав Бондарев.

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