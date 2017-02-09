Четыре человека пострадали после столкновения автобуса с внедорожником под Комсомольском

Хабаровск, 9 февраля, AmurMedia.

Четыре человека получили травмы различной степени тяжести после лобового столкновения автобуса с внедорожником в 14 километрах от Комсомольска-на-Амуре. Жертв могло бы быть гораздо больше, однако к счастью, автобус двигался без пассажиров, сообщил корр. ИА AmurMedia старший государственный инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю капитан полиции Вячеслав Бондарев.

Авария произошла 9 февраля под Городом Юности. После лобового столкновения иномарки и автобуса, последнего выбросило с дороги. К счастью, от удара ПАЗ не перевернулся, но оба автомобиля получили серьезные повреждения. К счастью, как сообщил Вячеслав Бондарев, в столь крупном ДТП обошлось без погибших.