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11:32 (мск), источник: УралПолит.ру

Рожкин уверен, что к его избиению причастен шансонье Новиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля, ИА УралПолит.Ru. Правозащитник Дмитрий Рожин, избитый накануне в Екатеринбурге, считает, что к нападению на него могут быть причастны бард Александр Новиков и экс-замминистра свердловского правительства Михаил Шилиманов. Об этом Рожин написал на своей странице в Facebook.

«Новиков и шилиманов ваши два дурака привет передали))) но я живой, особо не пострадал, тока они светанулись, привет от вас передали, но их личности установлены)))) так что беги Саша с Мишей вам тюрьма светит))) теперь уж точно (сохранена пунктуация и орфография автора)», — написал правозащитник.

Дмитрий Рожин был избит накануне вечером, 8 февраля, в переулке Гончарный. Неизвестные нанесли ему несколько ударов по голове.

Ранее правозащитник подал заявление, в котором обвинил в клевете барда Александра Новикова, заявившего во время пресс-конференции 31 января, что Рожин, выступающий на стороне пайщиков «Бухты Квинс» препятствует возобновлению строительства.

Напоминаем, бард Александр Новиков и его партнер бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов обвиняются в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс». Ущерб, причиненный их действиями, оценивается в 36 миллионов рублей.

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Рожин уверен, что к его избиению причастен шансонье Новиков
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