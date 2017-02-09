Рожкин уверен, что к его избиению причастен шансонье Новиков

«Новиков и шилиманов ваши два дурака привет передали))) но я живой, особо не пострадал, тока они светанулись, привет от вас передали, но их личности установлены)))) так что беги Саша с Мишей вам тюрьма светит))) теперь уж точно (сохранена пунктуация и орфография автора)», — написал правозащитник.

Дмитрий Рожин был избит накануне вечером, 8 февраля, в переулке Гончарный. Неизвестные нанесли ему несколько ударов по голове.