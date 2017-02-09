В Калининградской области за год задержали 2473 нелегальных добытчика янтаря

Так, при поддержке СОБРа управления Росгвардии полицейские провели 296 рейдов в местах его проявления с нелегальными копателями ценного ископаемого. Задержаны 2473 граждан, у которых изъяты 265 мотопомп и 5 экскаваторов, а также 237 килограммов янтаря, сообщили ИА МедиаКалибр в пресс-службе управлении Росгвардии по Калининградской области.

В отношении правонарушителей составлено 2473 административных протоколов, а сумма наложенных штрафов составила 8,738 миллиона рублей.