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16:11 (мск), источник: Kaliningradnews

В Калининградской области за год задержали 2473 нелегальных добытчика янтаря

В Калининграде подвели итоги совместной борьбы по пресечению деятельности в нелегальной добыче янтаря в 2016 году.

Так, при поддержке СОБРа управления Росгвардии полицейские провели 296 рейдов в местах его проявления с нелегальными копателями ценного ископаемого. Задержаны 2473 граждан, у которых изъяты 265 мотопомп и 5 экскаваторов, а также 237 килограммов янтаря, сообщили ИА МедиаКалибр в пресс-службе управлении Росгвардии по Калининградской области.

В отношении правонарушителей составлено 2473 административных протоколов, а сумма наложенных штрафов составила 8,738 миллиона рублей.

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