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12:40 (мск), источник: УНИАН

«Гиви» закопают рядом с «Моторолой» — РосСМИ

Михаила Толстых, известного как Гиви, закопают на кладбище «Донецкое море» рядом с уничтоженным ранее главарем «Спарты» Арсеном Павловым («Моторола»).

Источник: УНИАН

Об этом со ссылкой на источник в батальоне сепаратистов «Сомали» пишет российское издание «Лайф».

Также отмечается, что ранее, 2 февраля, на этом же кладбище в Ленинском районе Донецка захоронили двух бойцов «Сомали», которые были уничтожены под Авдеевкой.

Как сообщалось, похороны «Гиви» пройдут в здании «Донбасс-опера», там же, куда в октябре сгоняли бюджетников на прощание с «Моторолой».

По предварительным данным, для ликвидации Гиви был использован реактивный пехотный огнемет «Шмель».

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