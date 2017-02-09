«Гиви» закопают рядом с «Моторолой» — РосСМИ
Михаила Толстых, известного как Гиви, закопают на кладбище «Донецкое море» рядом с уничтоженным ранее главарем «Спарты» Арсеном Павловым («Моторола»).
Михаила Толстых, известного как Гиви, закопают на кладбище «Донецкое море» рядом с уничтоженным ранее главарем «Спарты» Арсеном Павловым («Моторола»).
Об этом со ссылкой на источник в батальоне сепаратистов «Сомали» пишет российское издание «Лайф».
Также отмечается, что ранее, 2 февраля, на этом же кладбище в Ленинском районе Донецка захоронили двух бойцов «Сомали», которые были уничтожены под Авдеевкой.
Как сообщалось, похороны «Гиви» пройдут в здании «Донбасс-опера», там же, куда в октябре сгоняли бюджетников на прощание с «Моторолой».
По предварительным данным, для ликвидации Гиви был использован реактивный пехотный огнемет «Шмель».