В Крыму из-за тумана одна и та же машина стала участником двух ДТП

Так, по данным Госавтоинспекции, первая авария с иномаркой, которой управлял мужчина 1968 года рождения, произошло в 7.50 на трассе Симферополь — Феодосия: из-за тумана автомобилист не успел объехать стоявшую у обочины фуру DAF FT85CF и протаранил ее. В результате водитель Isuzu получил перелом коленного сустава и костей голени.

Спустя 1 час 40 минут в эту иномарку, также из-за тумана, врезался ехавший в попутном направлении автомобиль Mitsubishi Lancer. При этом пострадали стоявшие рядом пешеходы, которые занимались буксировкой Isuzu.