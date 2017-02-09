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12:04 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму из-за тумана одна и та же машина стала участником двух ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости (Крым). В Кировском районе автомобиль Isuzu NQR71P стал в среду участником сразу двух ДТП, которые произошли с интервалом чуть более полутора часов. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Крыма.

Так, по данным Госавтоинспекции, первая авария с иномаркой, которой управлял мужчина 1968 года рождения, произошло в 7.50 на трассе Симферополь — Феодосия: из-за тумана автомобилист не успел объехать стоявшую у обочины фуру DAF FT85CF и протаранил ее. В результате водитель Isuzu получил перелом коленного сустава и костей голени.

Спустя 1 час 40 минут в эту иномарку, также из-за тумана, врезался ехавший в попутном направлении автомобиль Mitsubishi Lancer. При этом пострадали стоявшие рядом пешеходы, которые занимались буксировкой Isuzu.

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