Суд арестовал новосибирца, ранившего из травмата двоих полицейских

Суд принял решение взять под стражу 21-летнего новосибирца, который подозревается в совершении преступления по статье 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

По данным следствия, 7 февраля молодой человек выстрелил в начальника отделения уголовного розыска пункта полиции «Кирпичный» отдела полиции № 7 «Ленинский» и оперуполномоченного отдела. Первого он ранил в область грудной клетки, второго — в область шеи.

Силовики сумели обезвредить и задержать парня. Выяснилось что он находился в розыске за мошенничество. Сейчас следователи расследуют произошедшее, назначен ряд судебных экспертиз. В случае доказательства его вины, мужчина может получить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Инцидент произошел накануне вечером неподалеку от подъезда одного из домов в Ленинском районе Новосибирска. Молодой человек оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, когда те пытались задержать подозреваемого в мошенничестве нарушителя.