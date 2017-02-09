Появилось видео с места падения иномарки с моста

ДТП произошло 8 февраля около 21:00. Fiat Albea протаранив ограждение упал на берег реки, приземлившись на крышу. В машине находился водитель, получивший травму головы.

Как сообщили позднее в ГУ МВД по Самарской области, за рулем находился 52-летний мужчина с 19-летним водительским стажем.

По предварительной версии полицейских, водитель, ехавший со стороны ул. Кабановской, не выбрав безопасную скорость не справился с рулевым управлением и допустил выезд на тротуар с металлическим ограждением, после чего машина опрокинулась с моста.

Водитель самостоятельно обратился в одну из городских больниц, от госпитализации он отказался.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.