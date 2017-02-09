В Мариуполе в результате боевых действий обесточена станция «Укртранснагаза»

Об этом сообщает пресс-служба государственной компании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

«В результате боевых действий ГРС-1 Мариуполь осталась без электроснабжения со стороны РЭС (региональные электрические сети — УНИАН). ГРС работает на резервном питании (аккумуляторные батареи)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что газоснабжение города через эту станцию остановлено не было.

«Там все под контролем. Волнения излишни», — добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в июне 2015 года в результате обстрелов повреждался газопровод «Краматорск-Донецк», что привело к снижению давления газа, который поступал в Мариуполь. Тогда горсовет обратился к жителям города с призывом об экономии «голубого» топлива.