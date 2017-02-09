Главу Тайшетского района подозревают в мошенничестве

Ранее источник РИА Новости в райадминистрации сообщил, что правоохранители в Иркутской области задержали в четверг главу Тайшетского района Александра Величко по делу о хищении бюджетных средств.

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления.. ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество)… по факту совершения мошеннических действий работниками коммерческой организации, связанных с незаконным отчуждением муниципального имущества», — говорится в сообщении.

Предварительным следствием установлено, что бывший директор и учредитель одной из коммерческих организаций в 2013 году оформил право собственности на артезианские скважины в городе Тайшет, зная, что еще в 2005 году они были построены за счет субсидии, полученной администрацией из бюджета Иркутской области. Отмечается, что в 2016 году он был избран мэром муниципального образования «Тайшетский район».

«Девятого февраля сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления он был задержан. В настоящее время следователями СКР совместно с сотрудниками ФСБ и МВД проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения», — добавляется в релизе.