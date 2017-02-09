В Новосибирской области женщину подозревают в братоубийстве

Вчера вечером, 8 февраля в одном из частных домов села Зубково Краснозерского района Новосибирской области нашли тело 54-летнего сельского жителя явными признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

По данному факту Ордынский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье «Убийство».

Следователи выяснили, что 8 февраля погибший находился дома вместе со своей сестрой и распивал спиртные напитки. После веселья родственники поссорились, и 56-летняя подозреваемая ударила своего брата ножом в сердце. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас следователи решают вопрос о мере наказания подозреваемой. Женщина проходит судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.