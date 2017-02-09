В Новосибирской области женщину подозревают в братоубийстве
Инцидент произошел в Краснозерском районе.
Инцидент произошел в Краснозерском районе.
Вчера вечером, 8 февраля в одном из частных домов села Зубково Краснозерского района Новосибирской области нашли тело 54-летнего сельского жителя явными признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в
По данному факту Ордынский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье «Убийство».
Следователи выяснили, что 8 февраля погибший находился дома вместе со своей сестрой и распивал спиртные напитки. После веселья родственники поссорились, и 56-летняя подозреваемая ударила своего брата ножом в сердце. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Сейчас следователи решают вопрос о мере наказания подозреваемой. Женщина проходит судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.