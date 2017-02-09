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12:20 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинца подозревают в 11 ограблениях школьников

Молодой человек отнимал у подростков мобильные телефоны.

Полицейские в Челябинске задержали 24-летнего парня, которого подозревают в 11 ограблениях, жертвами становились подростки, сообщают в пресс-службе городского УМВД.

По данным правоохранителей, все преступления были совершены в дневное время в Металлургическом районе областного центра. Молодой человек просил у школьников разрешения сделать звонок и скрывался с телефоном либо просто выхватывал устройство из рук.

На время расследования челябинца отпустили под подписку о невыезде. Уточняется, что ранее он уже был судим. Напомним, в конце января стражи порядка разыскали 33-летнего вора, который незаметно вытащил из кармана пассажирки маршрутного такси дорогой смартфон.

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