Челябинца подозревают в 11 ограблениях школьников

Полицейские в Челябинске задержали 24-летнего парня, которого подозревают в 11 ограблениях, жертвами становились подростки, сообщают в пресс-службе городского УМВД.

По данным правоохранителей, все преступления были совершены в дневное время в Металлургическом районе областного центра. Молодой человек просил у школьников разрешения сделать звонок и скрывался с телефоном либо просто выхватывал устройство из рук.

На время расследования челябинца отпустили под подписку о невыезде. Уточняется, что ранее он уже был судим. Напомним, в конце января стражи порядка разыскали 33-летнего вора, который незаметно вытащил из кармана пассажирки маршрутного такси дорогой смартфон.