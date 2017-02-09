В Ростовской области накрыли цех по производству нелегального алкоголя

«Установлено, что участники организованной группы с 2014 по 2016 годы поставляли товар в торговые точки Ростовской области и соседних регионов. Сумма ущерба, причиненного правообладателям, составила свыше десяти миллионов рублей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что во время обысков складов в Аксайском и Мясниковском районах изъяты различные технические приспособления и оборудование для розлива и упаковывания спиртосодержащей продукции, около девяти тысяч бутылок с изображениями товарного знака известного бренда алкоголя, акцизные марки, 60 металлических бочек со спиртом, а также пластмассовые колпачки и этикетки.

Согласно экспертизе, акцизные марки не являются продукцией Гознака России. В отношении задержанных мужчин возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям, в частности, за производство и сбыт товаров без маркировки, а также поддельных акцизных марок. Расследование продолжается, устанавливаются другие причастные к этой преступной деятельности.