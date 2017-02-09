Житель Отрадного, в ходе ссоры задавивший машиной оппонента, пойдет под суд

В Отрадном завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» УК РФ, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

По версии следствия, в июне 2016 года между молодым человеком и его27-летним знакомым, на почве ранее возникшего конфликта, произошла ссора, в ходе которой обвиняемый, управляя автомобилем, умышленно сбил своего оппонента. Мужчина был госпитализирован в больницу и через 12 дней скончался. Злоумышленник скрылся с места преступления. Его автомобиль был обнаружен в другом субъекте Российской Федерации с повреждениями кузова. Обвиняемый был задержан 5 августа 2016 года.

Уголовное дело рассмотрит суд Кинель-Черкасского района Самарской области.

За совершенное преступление жителю Отрадного грозит до пятнадцати лет лишения свободы.