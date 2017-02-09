В Нижегородской области 2 человека погибли в ДТП на железнодорожном переезде

Авария произошла утром в Володарском районе. Столкнулись Lada и грузовик. В легковом автомобиле погибли два человека.

В результате ДТП еще трое были госпитализированы. Из-за сильнейшего удара осколки машин разлетелись на десятки метров.

Причины и подробности аварии уточняются.