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13:00 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области 2 человека погибли в ДТП на железнодорожном переезде

В Нижегородской области на трассе М7 произошло ДТП на железнодорожном переезде. Погибли 2 человека. Об этом сообщил собеседник NewsNN.

Авария произошла утром в Володарском районе. Столкнулись Lada и грузовик. В легковом автомобиле погибли два человека.

В результате ДТП еще трое были госпитализированы. Из-за сильнейшего удара осколки машин разлетелись на десятки метров.

Причины и подробности аварии уточняются.

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