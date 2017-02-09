В Нижегородской области 2 человека погибли в ДТП на железнодорожном переезде
В Нижегородской области на трассе М7 произошло ДТП на железнодорожном переезде. Погибли 2 человека. Об этом сообщил собеседник NewsNN.
В Нижегородской области на трассе М7 произошло ДТП на железнодорожном переезде. Погибли 2 человека. Об этом сообщил собеседник NewsNN.
Авария произошла утром в Володарском районе. Столкнулись Lada и грузовик. В легковом автомобиле погибли два человека.
В результате ДТП еще трое были госпитализированы.
Причины и подробности аварии уточняются.