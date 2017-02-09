Быки атаковали тореодоров и зрителей на корриде в Мексике

Одному из быков удалось выбежать на арену раньше времени. Другой ворвался на трибуны и атаковал собравшихся людей. Опубликованное в Instagram видео показывает, как он перебросил человека через ограждение, после чего мужчину настиг бык, который бесчинствовал на арене.

Быки насмерть забодали семь человек на фестивалях в Испании

Наиболее серьезную травму получил пикадор Сесар Моралес (César Morales). Бык пронзил его ногу рогом. Одно из животных набросилось со спины на тореадора Адольфо Рамиреза (Adolfo Ramírez), приехавшего в Мексику из Испании, но ему повезло: он отделался ушибами. Кроме того, пострадали оператор и фотограф, которые снимали корриду. Один из них сломал ребро, а другой вывихнул ногу.

Очевидец рассказал журналистам, что на трибунах возникла паника. Несколько зрителей получили ушибы и незначительные раны.

В 2016 году сообщалось о гибели профессионального тореадора Виктора Баррио. Во время представления в Испании бык несколько раз боднул мужчину. Пострадавший был госпитализирован, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.