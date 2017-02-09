Быки атаковали тореодоров и зрителей на корриде в Мексике
На корриде в мексиканском городе
На корриде в мексиканском городе
Одному из быков удалось выбежать на арену раньше времени. Другой ворвался на трибуны и атаковал собравшихся людей. Опубликованное в Instagram видео показывает, как он перебросил человека через ограждение, после чего мужчину настиг бык, который бесчинствовал на арене.
Наиболее серьезную травму получил пикадор Сесар Моралес (César Morales). Бык пронзил его ногу рогом. Одно из животных набросилось со спины на тореадора Адольфо Рамиреза (Adolfo Ramírez), приехавшего в Мексику из Испании, но ему повезло: он отделался ушибами. Кроме того, пострадали оператор и фотограф, которые снимали корриду. Один из них сломал ребро, а другой вывихнул ногу.
Очевидец рассказал журналистам, что на трибунах возникла паника. Несколько зрителей получили ушибы и незначительные раны.
В 2016 году сообщалось о гибели профессионального тореадора Виктора Баррио. Во время представления в Испании бык несколько раз боднул мужчину. Пострадавший был госпитализирован, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.