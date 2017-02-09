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12:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Быки атаковали тореодоров и зрителей на корриде в Мексике

На корриде в мексиканском городе Энкарнасьон-де-Диа быки напали на зрителей и тореадоров. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Источник: Reuters

Одному из быков удалось выбежать на арену раньше времени. Другой ворвался на трибуны и атаковал собравшихся людей. Опубликованное в Instagram видео показывает, как он перебросил человека через ограждение, после чего мужчину настиг бык, который бесчинствовал на арене.

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Наиболее серьезную травму получил пикадор Сесар Моралес (César Morales). Бык пронзил его ногу рогом. Одно из животных набросилось со спины на тореадора Адольфо Рамиреза (Adolfo Ramírez), приехавшего в Мексику из Испании, но ему повезло: он отделался ушибами. Кроме того, пострадали оператор и фотограф, которые снимали корриду. Один из них сломал ребро, а другой вывихнул ногу.

Очевидец рассказал журналистам, что на трибунах возникла паника. Несколько зрителей получили ушибы и незначительные раны.

В 2016 году сообщалось о гибели профессионального тореадора Виктора Баррио. Во время представления в Испании бык несколько раз боднул мужчину. Пострадавший был госпитализирован, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

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