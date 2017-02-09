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16:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Пестречинском районе в аварии погибла женщина-водитель

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В Пестречинском районе в результате столкновения двух автомобилей погибла женщина-водитель, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие случилось возле населенного пункта Званка на автодороге Казань —Шемордан в 10 часов утра. В результате лобового столкновения автомобилей «Лада Калина» и «Киа Соренто» погибла 25-летняя женщина-водитель отечественной машины.

Также в аварии пострадала 55-летняя пассажирка иномарки. Медики диагностировали у женщины перелом ключицы, с места аварии ее доставили в РКБ.

На место выехали пожарные, спасатели, сотрудники ГИБДД и медики.

Прибывшие пожарные ПСЧ № 126 и спасатели ПСС Казани помогли выбраться зажатой в иномарке пострадавшей пассажирке, оказали ей первую помощь и передали медикам «скорой». После этого они извлекли тело погибшей женщины из искореженного автомобиля.

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