В Пестречинском районе в аварии погибла женщина-водитель

Происшествие случилось возле населенного пункта Званка на автодороге Казань —Шемордан в 10 часов утра. В результате лобового столкновения автомобилей «Лада Калина» и «Киа Соренто» погибла 25-летняя женщина-водитель отечественной машины.

Также в аварии пострадала 55-летняя пассажирка иномарки. Медики диагностировали у женщины перелом ключицы, с места аварии ее доставили в РКБ.

На место выехали пожарные, спасатели, сотрудники ГИБДД и медики.

Прибывшие пожарные ПСЧ № 126 и спасатели ПСС Казани помогли выбраться зажатой в иномарке пострадавшей пассажирке, оказали ей первую помощь и передали медикам «скорой». После этого они извлекли тело погибшей женщины из искореженного автомобиля.