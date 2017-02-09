Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Мозг реагирует на музыку, как на секс
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
9Колесница для королевских похорон
20Ситуация на юго-востоке Украины
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
13:03 (мск), источник: РИА Новости

Около шести тысяч крымчан остаются без электричества из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости, Максим Грознов. Без электроснабжения в Крыму, по данным на 10.00, находятся около 6 тысяч человек в 21 селе, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

Источник: РИА "Новости"

Из-за сильного ветра и похолодания в Крыму 8 и 9 февраля объявлено штормовое предупреждение. Обрывы проводов происходят на линиях среднего напряжения 6−10 киловольт в основном в степных районах полуострова.

«На данный момент обесточенным остается 21 населенный пункт, 16 из них — частично. Всего отключены 5770 абонентов. Ремонтные работы продолжаются до полного восстановления энергоснабжения всех потребителей», — сообщили спасатели.

Для ликвидации отключений задействованы 66 бригад ГУП РК «Крымэнерго», 97 ремонтников и 73 единицы техники.

Всего в связи с ухудшением погодных условий на территории республики было отключено 85 населенных пунктов, из них 30 — частично.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кремле ответили на обвинения в причастности России к гибели Гиви
В МИД РФ рассказали о совместном с Японией освоении Курил
СМИ: ЦБ планирует передавать банкам все данные о долгах россиян
Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь
Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы
Туроператоры почти полностью отказались от продажи горящих туров
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
СМИ: ИГ взяло ответственность за пуск ракет в сторону Эйлата
Спорт
Сборная России стартует на Шведских играх домашним матчем 9 февраля сборная России по хоккею стартует на третьем этапе Еврохоккейтура, Шведских играх, причем первый матч против Финляндии проведет на домашнем льду
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь