Около шести тысяч крымчан остаются без электричества из-за непогоды

Из-за сильного ветра и похолодания в Крыму 8 и 9 февраля объявлено штормовое предупреждение. Обрывы проводов происходят на линиях среднего напряжения 6−10 киловольт в основном в степных районах полуострова.

«На данный момент обесточенным остается 21 населенный пункт, 16 из них — частично. Всего отключены 5770 абонентов. Ремонтные работы продолжаются до полного восстановления энергоснабжения всех потребителей», — сообщили спасатели.

Для ликвидации отключений задействованы 66 бригад ГУП РК «Крымэнерго», 97 ремонтников и 73 единицы техники.

Всего в связи с ухудшением погодных условий на территории республики было отключено 85 населенных пунктов, из них 30 — частично.