Около шести тысяч крымчан остаются без электричества из-за непогоды
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости, Максим Грознов. Без электроснабжения в Крыму, по данным на 10.00, находятся около 6 тысяч человек в 21 селе, сообщила
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости, Максим Грознов. Без электроснабжения в Крыму, по данным на 10.00, находятся около 6 тысяч человек в 21 селе, сообщила
«На данный момент обесточенным остается 21 населенный пункт, 16 из них — частично. Всего отключены 5770 абонентов. Ремонтные работы продолжаются до полного восстановления энергоснабжения всех потребителей», — сообщили спасатели.
Для ликвидации отключений задействованы 66 бригад ГУП РК «Крымэнерго», 97 ремонтников и 73 единицы техники.
Всего в связи с ухудшением погодных условий на территории республики было отключено 85 населенных пунктов, из них 30 — частично.