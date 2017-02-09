Кишиневскому адвокату грозит лишение свободы за торговлю влиянием

Адвокат будто бы потребовала и получила 1500 евро от матери заключенного, пообещав повлиять на определенных лиц из прокуратуры и суда сектора Рышкановка, чтобы те приняли решение об освобождении заключенного от отбывания наказания. Мужчина был приговорен к четырем годам лишения свободы за хулиганство и содержится в тюрьме закрытого типа.

Защитница была задержана прямо в ее кабинете, когда она получила 600 евро от требуемых 1500 евро. Она сдала деньги добровольно и была задержана на 72 часа. Если вина будет доказана, ей грозят шесть лет тюрьмы и штраф в размере до 4000 условных единиц.