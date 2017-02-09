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13:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми нашли ещё одну жертву убийц-«могильщиков»

Троица хоронила людей живьём.

Трое убийц, осужденных за то, что заживо похоронили двух женщин в Перми, могут быть причастны ещё к одному преступлению. Как сообщает телеканал «Рифей», накануне возле места захоронения предыдущих жертв были обнаружены останки мужчины с признаками насильственной смерти.

«В лесном массиве, у одного из садоводческих товариществ в Кировском районе города Перми, были обнаружены закопанные останки мужчины. Очерчен круг всех лиц, которые распивали спиртные напитки в данном садоводческом участке и принимали участие в захоронении умершего потерпевшего», — сообщил телеканалу следователь СО по Кировскому району Сергей Синельников.

Согласно показаниям одного из фигурантов, убийство было совершено еще осенью 2014 года. Тогда в краевой столице, действительно, без вести пропал мужчина. Тело отправлено на медицинскую экспертизу.

Преступная троица, уже осужденная за убийство двух женщин, будет этапирована в Пермь для проведения следственных действий.

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