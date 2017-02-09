В Омске студентка отдала мошенницам украшения за 16 тысяч рублей за «снятие порчи» с родителей
20-летняя омичка лишилась золотых сережек и цепочки с кулоном.
20-летняя омичка лишилась золотых сережек и цепочки с кулоном.
Как девушка рассказала полицейским, на проспекте Мира к ней подошли две женщины и стали убеждать, что на ее родителей наведена порча. А чтобы им помочь, необходимо снять с себя все украшения. По просьбе аферисток студентка сняла серьги и цепочку и передала им прямо в руки.
«После проведения ряда манипуляций мошенницы скрылись вместе с похищенным имуществом», — сообщает
По факту мошенничества заведено уголовное дело.
Приметы первой подозреваемой: женщина на вид 40−45 лет, рост 155−160 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета. Была одета в пуховик черного цвета, белый шарф, синие джинсы, черные сапоги.
Приметы второй подозреваемой: девушка на вид 17−20 лет, рост 155−160 см, худощавого телосложения, волосы темные. Была одета в пуховик черного цвета с серой опушкой, шапку темного цвета, синие джинсы.
Если Вы располагаете важной для следствия информацией, сообщите в полицию по телефону 24−04−04 или «02».