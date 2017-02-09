Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Искусственный вирус из Китая поможет вылечить рак
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
9Колесница для королевских похорон
20Ситуация на юго-востоке Украины
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12:59 (мск), источник: СуперОмск

В Омске студентка отдала мошенницам украшения за 16 тысяч рублей за «снятие порчи» с родителей

20-летняя омичка лишилась золотых сережек и цепочки с кулоном.

Как девушка рассказала полицейским, на проспекте Мира к ней подошли две женщины и стали убеждать, что на ее родителей наведена порча. А чтобы им помочь, необходимо снять с себя все украшения. По просьбе аферисток студентка сняла серьги и цепочку и передала им прямо в руки.

«После проведения ряда манипуляций мошенницы скрылись вместе с похищенным имуществом», — сообщает пресс-служба омской полиции.

По факту мошенничества заведено уголовное дело.

Приметы первой подозреваемой: женщина на вид 40−45 лет, рост 155−160 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета. Была одета в пуховик черного цвета, белый шарф, синие джинсы, черные сапоги.

Приметы второй подозреваемой: девушка на вид 17−20 лет, рост 155−160 см, худощавого телосложения, волосы темные. Была одета в пуховик черного цвета с серой опушкой, шапку темного цвета, синие джинсы.

Если Вы располагаете важной для следствия информацией, сообщите в полицию по телефону 24−04−04 или «02».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В МИД РФ рассказали о совместном с Японией освоении Курил
СМИ: ЦБ планирует передавать банкам все данные о долгах россиян
Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь
Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы
Туроператоры почти полностью отказались от продажи горящих туров
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
СМИ: ИГ взяло ответственность за пуск ракет в сторону Эйлата
Спорт
Сборная России стартует на Шведских играх домашним матчем 9 февраля сборная России по хоккею стартует на третьем этапе Еврохоккейтура, Шведских играх, причем первый матч против Финляндии проведет на домашнем льду
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь