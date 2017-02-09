Со стоянки НАЦ пропали 23 конфискованных автомобиля
Местные СМИ пишут о том, что им не удается найти местоположение 23 автомобилей, которые конфисковал Национальный Антикоррупционный Центр (НАЦ), сообщает Actualitati.md со ссылкой на Unimedia.
Местные СМИ пишут о том, что им не удается найти местоположение 23 автомобилей, которые конфисковал Национальный Антикоррупционный Центр (НАЦ), сообщает Actualitati.md со ссылкой на Unimedia.
По словам
«НАЦ заключил договор аренды с Государственной канцелярией. Все автомобили были доставлены в гараж канцелярии. Такое решение было принято для того, чтобы избежать
Гараж государственной канцелярии оказывается сдается в аренду. Журналисты пока не выяснили точной суммы контракта аренды.
Так, по информации некоторых СМИ, в гараже НАЦ находились Mercedes Viano, Mercedes
Actualitati.md напоминает, что 23 автомобиля принадлежат лицам, в отношении которых были открыты уголовные дела.