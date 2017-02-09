Со стоянки НАЦ пропали 23 конфискованных автомобиля

По словам пресс-службы НАЦ, автомобили были переведены в гараж Государственной канцелярии, где было зарезервировано 25 мест.

«НАЦ заключил договор аренды с Государственной канцелярией. Все автомобили были доставлены в гараж канцелярии. Такое решение было принято для того, чтобы избежать каких-либо случаев повреждения имущества», — заявила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

Гараж государственной канцелярии оказывается сдается в аренду. Журналисты пока не выяснили точной суммы контракта аренды.

Так, по информации некоторых СМИ, в гараже НАЦ находились Mercedes Viano, Mercedes S-Class, Toyota Land Cruise, Volkswagen Tuareg, Porsche Cayenne и другие люксовые авто.

Actualitati.md напоминает, что 23 автомобиля принадлежат лицам, в отношении которых были открыты уголовные дела.