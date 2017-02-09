После нападения на правозащитника Дмитрия Рожина возбуждено уголовное дело
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля, ИА УралПолит.Ru. Екатеринбургская полиция возбудила уголовное дело после избиения правозащитника Дмитрия Рожина.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля, ИА УралПолит.Ru. Екатеринбургская полиция возбудила уголовное дело после избиения правозащитника Дмитрия Рожина.
На юриста напали 8 февраля в паркинге в переулке Гончарных. Неизвестные попросили у Рожина сигарету, а когда он вышел, избили и скрылись.
«Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 116 УК Российской Федерации — побои… Сейчас сыщики устанавливают возможных очевидцев и свидетелей происшествия, анализируют поступившее видео, отрабатывают различные версии произошедшего», — сообщил «УралПолит.Ru» официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», сам Дмитрий Рожин считает, что к нападению на него могут быть причастны бард Александр Новиков и