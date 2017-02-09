После нападения на правозащитника Дмитрия Рожина возбуждено уголовное дело

На юриста напали 8 февраля в паркинге в переулке Гончарных. Неизвестные попросили у Рожина сигарету, а когда он вышел, избили и скрылись.

Рожин уверен, что к его избиению причастен шансонье Новиков

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 116 УК Российской Федерации — побои… Сейчас сыщики устанавливают возможных очевидцев и свидетелей происшествия, анализируют поступившее видео, отрабатывают различные версии произошедшего», — сообщил «УралПолит.Ru» официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.