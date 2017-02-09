Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Противозачаточный гель для мужчин успешно испытали на макаках
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
9Колесница для королевских похорон
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
13:30 (мск), источник: УралПолит.ру

После нападения на правозащитника Дмитрия Рожина возбуждено уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля, ИА УралПолит.Ru. Екатеринбургская полиция возбудила уголовное дело после избиения правозащитника Дмитрия Рожина.

На юриста напали 8 февраля в паркинге в переулке Гончарных. Неизвестные попросили у Рожина сигарету, а когда он вышел, избили и скрылись.

Читайте также
Рожин уверен, что к его избиению причастен шансонье Новиков

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 116 УК Российской Федерации — побои… Сейчас сыщики устанавливают возможных очевидцев и свидетелей происшествия, анализируют поступившее видео, отрабатывают различные версии произошедшего», — сообщил «УралПолит.Ru» официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», сам Дмитрий Рожин считает, что к нападению на него могут быть причастны бард Александр Новиков и экс-замминистра свердловского правительства Михаил Шилиманов. Правозащитник выступает против Новикова и Шилиманова по делу «Бухты Квинс», представляя интересы обманутых пайщиков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россель: трагедия на перевале Дятлова – засекреченная информация федерального уровня
В МИД РФ рассказали о совместном с Японией освоении Курил
СМИ: ЦБ планирует передавать банкам все данные о долгах россиян
Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь
Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы
Туроператоры почти полностью отказались от продажи горящих туров
Во Франции прогремел взрыв на АЭС
Wikipedia признала Daily Mail ненадежным источником
Спорт
Сборная России стартует на Шведских играх домашним матчем 9 февраля сборная России по хоккею стартует на третьем этапе Еврохоккейтура, Шведских играх, причем первый матч против Финляндии проведет на домашнем льду
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Государство застрахует всех дольщиков
Цены на «первичку» и «вторичку» в Петербурге сравнялись
Жильцов новостроек предложили освободить от оплаты капремонта
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь