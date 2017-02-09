В Уфе попавшая в ДТП на «скорой помощи» беременная родила мальчика
Получила продолжение история с ДТП, в которое попала скорая, везущая роженицу. Фото из паблика БашДТП.
Получила продолжение история с ДТП, в которое попала скорая, везущая роженицу. Фото из паблика БашДТП.
На своей странице в соцсети женщина написала, что родила мальчика. Вес младенца — 3,75 кг, рост — 55 см.
В публикации о ДТП в соцсети девушка написала: «Я толком ничего и не поняла, у меня были схватки. Врач поранила ногу при столкновении, потом хромала. Хочу отметить добрых людей — из кафе напротив выбежала девушка и предложила помощь. Приютила, налила водички, поддерживала. Огромное ей спасибо».
К слову, в том же сообщении отписалась девушка, которая сидела за рулем авто, врезавшегося в скорую: «Давайте, закидайте меня, яйцами, я не уступила скорой. Минут 7 я стояла и пропускала встречный поток, чтобы повернуть во двор. За это время я точно услышала бы сирену и увидела бы карету скорой помощи. Дорога была пустая, в голове не было и мысли, что