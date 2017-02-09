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13:45 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе попавшая в ДТП на «скорой помощи» беременная родила мальчика

Получила продолжение история с ДТП, в которое попала скорая, везущая роженицу. Фото из паблика БашДТП.

На своей странице в соцсети женщина написала, что родила мальчика. Вес младенца — 3,75 кг, рост — 55 см.

В публикации о ДТП в соцсети девушка написала: «Я толком ничего и не поняла, у меня были схватки. Врач поранила ногу при столкновении, потом хромала. Хочу отметить добрых людей — из кафе напротив выбежала девушка и предложила помощь. Приютила, налила водички, поддерживала. Огромное ей спасибо».

К слову, в том же сообщении отписалась девушка, которая сидела за рулем авто, врезавшегося в скорую: «Давайте, закидайте меня, яйцами, я не уступила скорой. Минут 7 я стояла и пропускала встречный поток, чтобы повернуть во двор. За это время я точно услышала бы сирену и увидела бы карету скорой помощи. Дорога была пустая, в голове не было и мысли, что кто-то начнет обгонять по “встречке”. На фото машина стоит так, потому что он въехал мне в заднюю дверь и проехался по всему левому боку, машину и развернуло. Я не спорю, это спецтранспорт, но он как минимум видел, что я стою на повороте и мог посигналить. Слава Богу, с девушкой из скорой все в порядке, извините за такое происшествие».

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