В Уфе попавшая в ДТП на «скорой помощи» беременная родила мальчика

К слову, в том же сообщении отписалась девушка, которая сидела за рулем авто, врезавшегося в скорую: «Давайте, закидайте меня, яйцами, я не уступила скорой. Минут 7 я стояла и пропускала встречный поток, чтобы повернуть во двор. За это время я точно услышала бы сирену и увидела бы карету скорой помощи. Дорога была пустая, в голове не было и мысли, что кто-то начнет обгонять по “встречке”. На фото машина стоит так, потому что он въехал мне в заднюю дверь и проехался по всему левому боку, машину и развернуло. Я не спорю, это спецтранспорт, но он как минимум видел, что я стою на повороте и мог посигналить. Слава Богу, с девушкой из скорой все в порядке, извините за такое происшествие».