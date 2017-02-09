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17:00 (мск), источник: Югополис

Погибший в Сочи горнолыжник оказался жителем Мурманска

В Сочи проводится проверка по факту гибели мужчины при катании на лыжах.

Источник: Югополис

Как сообщал «Югополис», несчастный случай произошел 8 февраля.

По предварительным данным, утром 8 февраля 2017 года в секторе Малая Сковородка в районе Мужского спуска при катании на горнолыжной трассе столкнулись двое мужчин. В результате 39-летний лыжник (житель Мурманска) получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. 29-летний сноубордист (житель Самары) с множественными повреждениями тела был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По окончании доследственной проверки будет принято решение о целесообразности возбуждения уголовного дела.

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