Погибший в Сочи горнолыжник оказался жителем Мурманска

Как сообщал «Югополис», несчастный случай произошел 8 февраля.

По предварительным данным, утром 8 февраля 2017 года в секторе Малая Сковородка в районе Мужского спуска при катании на горнолыжной трассе столкнулись двое мужчин. В результате 39-летний лыжник (житель Мурманска) получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. 29-летний сноубордист (житель Самары) с множественными повреждениями тела был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По окончании доследственной проверки будет принято решение о целесообразности возбуждения уголовного дела.