В Воронежской области сгорел склад с 18 т семечек

В поселке Элеваторный Острогожского района на складе размером 6×4х18 м предприятия ОАО «Острогожский завод по производству солода» сгорело около 18 т в среду, 8 февраля. Пожар произошел во время сушки зерен. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил руководитель районной Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Александр Денисенко в четверг, 9 февраля.

Звонок о возгорании поступил от местной жительницы в 21:56. Тушением возгорания занимались две ПЧ из райцентра № 47 и № 98, пожарные части из Коротояка и Кривой Поляны. Горелка сушилка семечек. Помогали пожарным 10 добровольцев из числа сотрудников предприятия.

Замначальника ПЧ № 47 Станислав Минаков сообщил корреспонденту РИА «Воронеж», что локализовать пожар удалось довольно быстро — в течении получаса.

— Благодаря этому огонь не распространился на другие объекты завода. Это явилось результатом слаженных действий пожарных и персонала завода. Однако тушение осложнялось тем, что семечки начали тлеть и продолжали гореть внутри. В результате полностью пожар был ликвидирован лишь к 06:00 четверга, 9 февраля. Тушение осложнялись погодными условиями. Ночью температура воздуха в районе была — 30 градусов. Вода замерзала в пожарных рукавах, люди также покрывались коркой льда, — сказал Станислав Минаков.

Начальник отдела надзорной деятельности Константин Лесных пояснил корреспонденту РИА «Воронеж», что причина пожара и нанесенный ущерб выясняются. Пострадавших нет.