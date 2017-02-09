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13:12 (мск), источник: Informburo.kz

Убийство банкира в Алматы: один из подсудимых взял всю вину на себя

В Алматы подходит к концу судебный процесс по делу об убийстве начальника call-центра ДБ АО «Банк Хоум Кредит» Нуршата Розиева.

На скамье подсудимых два односельчанина банкира Жандос Байзаков и Аслан Райбаев. По материалам дела, подсудимые увидели, как Розиев совершил ДТП. Они начали шантажировать Розиева, требуя 30 тысяч тенге в обмен на молчание. Однако своего не добились.

Тогда через некоторое время двое мужчин вновь пришли к банкиру в дом и снова потребовали денег. Снова получив отказ, мужчины пошли на преступление. Жандос Байзаков в последнем слове взял всю вину на себя.

«Уважаемый суд, в первую очередь хотел бы попросить прощения у родных и близких Нуршата, я не осознавал, что я делаю, не понимал. После совершения преступления я пошёл к своему лучшему другу Райбаеву и сказал: «Кажется, я убил человека». Он сказал: «Ты шутишь». Он сказал: «Пойдём к нему домой, может, он ещё жив, вызовем скорую», — рассказал Жандос Байзаков.

Вместе с Райбаевым Байзаков якобы вернулся в дом Розиева, они пощупали пульс. Убедившись, что мужчина умер, они вывезли тело банкира на его же машине и выбросили у реки. Перед этим они устроили поджог в доме банкира, чтобы скрыть следы преступления.

«На момент совершения преступления корыстных целей у меня не было. Замысла поджечь дом, украсть ценные вещи и угнать машину у меня не было», — утверждает Байзаков.

Аслан Райбаев в последнем слове заявил, что угнал машину и помогал прятать тело в состоянии аффекта. «Мне бы ещё раз хотелось попросить прощения у родителей Нуршата, мне бы ещё раз хотелось сказать, что я не причастен к гибели Нуршата. Изначально Байзаков утверждал, что убийство совершил один. Факт совершения мною убийства — это всего лишь домыслы. Все мои действия после обнаружения тела Розиева Нуршата — это всего лишь действия, совершённые в состоянии аффекта. Я глубоко сожалею о содеянном. Мне бы не хотелось нести наказание за то, чего я не совершал», — произнёс последнее слово Райбаев.

Родственники покойного Нуршата Розиева не верят словам подсудимых. Они уверены, что убийство они совершили вдвоём, так как на теле банкира было множество ножевых ранений. Отец убитого Мурат Розиев считает, что Байзаков выгораживает сообщника, чтобы облегчить свою участь: за преступление, совершённое в группе лиц, предусмотрена большая ответственность.

«Один он никак не смог бы убить, — говорит отец Нуршата. — Такие повреждения один человек не нанёс бы. Никакого раскаяния у них я не вижу, ни один из их родителей к нам не подошёл и не извинился. Никто не верит, что он один совершил это. Если Райбаев этого не делал, то зачем он пошёл скрывать следы?».

Судья, рассматривающий дело об убийстве банкира, удалился в совещательную комнату.

Тело Нуршата Розиева было обнаружено 9 сентября в реке, в камышах, недалеко от дома, в котором он жил. На нём было множество ножевых ранений. В самом доме были обнаружены следы пожара и кровь. Также пропали телевизор и музыкальный центр. В сентябре 2016 года пропавшего без вести банковского служащего Нуршата Розиева в течение недели разыскивали родственники, полицейские и друзья.

Многодневные поиски завершились после того, как родные нашли тело Нуршата Розиева рядом с домом. Сотрудник банка был убит неизвестными. У Нуршата Розиева остался маленький сын.

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