Должница прокатила приставов на крыше автомобиля в Новосибирске

53-летняя жительница Новосибирска задолжала банку 375 000 рублей и пряталась от приставов. Когда приставы нашли должницу и приехали арестовывать ее автомобиль Toyota RAV4, женщина выбежала на улицу, открыла машину и захлопнула дверь машины. Затем должница поехала задним ходом прямо на приставов.

«Судебный пристав совершил прыжок на крышу автомобиля. Однако агрессивную женщину это не сразу остановило — с лежащим на крыше судебным приставом она проехала 100 метров», — рассказали в ведомстве.

На место происшествия приехали сотрудники полиции, государственной инспекции безопасности дорожного движения и «скорой помощи».

На женщину завели административный протокол по ст. 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование деятельности должностного лица), рассмотрев который мировой суд назначил неплательщице наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.