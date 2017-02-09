В Березниках уличный грабитель отобрал у ребенка золотые серьги

В присутствии мамы полицейские поговорили со школьницей. Она сказала, что испугалась и сняла с ушей серьги, передав их грабителю. После тот скрылся.

Злоумышленника — безработного уголовника 38 лет — задержали по «горячим следам». Он уже успел сдать похищенное в ломбард. Серьги изъяли и возвратили.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.