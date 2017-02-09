Срочно: В Уфе ребенок погиб под обвалом вырытого им в снежной горе тоннеля
ЧП произошло буквально несколько минут назад. В Уфе при обвале снежного тоннеля погиб 11-летний ребенок.
ЧП произошло буквально несколько минут назад. В Уфе при обвале снежного тоннеля погиб 11-летний ребенок.
ЧП произошло в поселке Тимашево Орджоникидзевского района Уфы.
Как рассказал «Вестям» источник в правоохранительных органах, ребенок рыл тоннель в снежной горе. В результате обвала он оказался под толщей снега.
— Ребенок погиб, его тело достали спасатели, — добавил источник.
Как прокомментировали «Вестям» в