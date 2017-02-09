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13:57 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Срочно: В Уфе ребенок погиб под обвалом вырытого им в снежной горе тоннеля

ЧП произошло буквально несколько минут назад. В Уфе при обвале снежного тоннеля погиб 11-летний ребенок.

Источник: ГТРК Башкортостан

ЧП произошло в поселке Тимашево Орджоникидзевского района Уфы.

Как рассказал «Вестям» источник в правоохранительных органах, ребенок рыл тоннель в снежной горе. В результате обвала он оказался под толщей снега.

 — Ребенок погиб, его тело достали спасатели, — добавил источник.

Как прокомментировали «Вестям» в пресс-службе СУ СКР по Республике Башкортостан, по факту произошедшего сейчас проводится доследственная проверка.

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