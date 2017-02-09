Апелляция по делу Карины Залесовой: родители убийцы и жертвы снова встретились в суде

Напомним, летом 2015-го года школьницу Карину Залесову убил её одноклассник. Экспертиза обнаружила на её теле как минимум 25 ножевых ранений. Вину подростка — установил первомайский суд. Однако стороне обвинения — не удалось доказать, что убийство было совершено с особой жестокостью. Максимальное наказание за подобное преступление для несовершеннолетних — 10 лет. Суд приговорил молодого человека к девяти годам воспитательной колонии.

Анжелика Егорова, гособвинитель по делу Карины Залесовой: «Приговор обжалован адвокатом, которая поставила вопрос об отмене приговора и направлении дела на новое разбирательство. По доводам адвоката, суд нарушил требования закона при допросе несовершеннолетних свидетелей».

Отец и мать погибшей школьницы также подали апелляцию к решению первомайского суда. По их мнению, приговор слишком мягкий. Они требуют признать факт убийства с особой жестокостью. А также заставить родителей несовершеннолетнего преступника компенсировать моральный вред в размере 20 миллионов рублей.

Юлия Залесова, мама Карины: «Они даже не принесли извинения, они настаивают на том, что Карина в своей смерти виновата сама, потому что пришла в их дом. Если б она не пришла, то убийство бы не совершилось. Получается, любой человек, который пришёл в их дом, может быть убитым и они будут правы».