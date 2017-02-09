В доме у волгоградца нашли тайник с винтовкой Мосина, пулеметом и порохом
За хранение оружия и снарядов времен ВОВ мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
За хранение оружия и снарядов времен ВОВ мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
Тайник с винтовкой Мосина,
«В ходе обыска, проведенного при силовой поддержке бойцов Росгвардии, полицейские изъяли в квартире 44-летнего мужчины
Со слов хозяина, все боеприпасы и оружие сохранились со времен Великой Отечественной войны, их он собрал на местах сражений.
В отношении волгоградца возбуждено уголовное дело. Ему грозит уголовная ответственность по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» — вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.