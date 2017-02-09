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14:14 (мск), источник: АиФ Волгоград

В доме у волгоградца нашли тайник с винтовкой Мосина, пулеметом и порохом

За хранение оружия и снарядов времен ВОВ мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Тайник с винтовкой Мосина, пистолетом-пулеметом и другими боеприпасами обнаружили полицейские в доме у жителя Тракторозаводского района Волгограда.

«В ходе обыска, проведенного при силовой поддержке бойцов Росгвардии, полицейские изъяли в квартире 44-летнего мужчины пистолет-пулемет калибра 7,62 мм, обрез винтовки системы “Мосина” калибра 7,62 мм, патроны калибра 7,62 мм, а также более 2 килограммов пороховой смеси», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Со слов хозяина, все боеприпасы и оружие сохранились со времен Великой Отечественной войны, их он собрал на местах сражений.

В отношении волгоградца возбуждено уголовное дело. Ему грозит уголовная ответственность по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» — вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

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