Полиция разыскивает двоих пациентов, сбежавших из медучреждения в Калининграде
Мужчины могут находиться в Черняховске.
Мужчины могут находиться в Черняховске.
Правоохранительные органы разыскивают двоих пациентов, которые самовольно покинули медучреждение закрытого типа. Инцидент произошёл 5 февраля.
По сведения полиции, мужчины в возрасте 28 и 33 лет могут находиться в Черняховске. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении этих людей, позвонить по телефонам: 8 (4012) 554−611, 554−506, 8−911−453−01−33, 02 или 102.