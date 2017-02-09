Полиция разыскивает двоих пациентов, сбежавших из медучреждения в Калининграде

Правоохранительные органы разыскивают двоих пациентов, которые самовольно покинули медучреждение закрытого типа. Инцидент произошёл 5 февраля.

По сведения полиции, мужчины в возрасте 28 и 33 лет могут находиться в Черняховске. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении этих людей, позвонить по телефонам: 8 (4012) 554−611, 554−506, 8−911−453−01−33, 02 или 102.