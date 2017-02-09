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15:23 (мск), источник: Фонтанка

Петербурженка погибла при пожаре в подъезде на Ленинском

Жительница многоэтажки попыталась потушить огонь в подъезде жилого дома в Московском районе Петербурга и погибла.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», трагедия произошла около половины десятого утра 9 февраля при пожаре в подъезде дома № 147, корпус 5, по Ленинскому проспекту. По предварительным данным, жительница дома пыталась потушить оставленное в парадной имущество, огонь перекинулся на одежду, и женщина получила ожоги, несовместимые с жизнью.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, пожар был незначительным: на лестничной клетке горел мусор на площади два квадратных метра. Сигнал поступил в 09:24, и уже в 09:47 возгорание ликвидировали. О жертвах и пострадавших ведомству неизвестно.

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