Французские власти назвали возможную причину взрыва на АЭС

«Первое, что нужно отметить, — нет никакого риска выброса, это не радиоактивная зона. Пока причины инцидента устанавливаются, но наиболее вероятная версия — короткое замыкание», — сообщил представитель местных властей.
Собеседник агентства подтвердил информацию, что раненых в результате взрыва нет, а несколько человек получили отравления.
Взрыв в машинном зале АЭС «Фламанвиль» на северо-западе Франции прогремел утром в четверг. Сообщалось, что в результате инцидента могут быть пострадавшие. Позднее появилась информация о том, что легкие отравления получили пять человек, раненых нет.