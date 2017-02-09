Французские власти назвали возможную причину взрыва на АЭС

«Первое, что нужно отметить, — нет никакого риска выброса, это не радиоактивная зона. Пока причины инцидента устанавливаются, но наиболее вероятная версия — короткое замыкание», — сообщил представитель местных властей.

Собеседник агентства подтвердил информацию, что раненых в результате взрыва нет, а несколько человек получили отравления.