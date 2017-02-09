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14:20 (мск), источник: РИА Новости

Французские власти назвали возможную причину взрыва на АЭС

ПАРИЖ, 9 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Предварительная информация указывает, что взрыв в машинном зале АЭС «Фламанвиль» во Франции произошел в результате короткого замыкания, сообщили РИА Новости в префектуре департамента Манш.

«Первое, что нужно отметить, — нет никакого риска выброса, это не радиоактивная зона. Пока причины инцидента устанавливаются, но наиболее вероятная версия — короткое замыкание», — сообщил представитель местных властей.

Собеседник агентства подтвердил информацию, что раненых в результате взрыва нет, а несколько человек получили отравления.

Взрыв в машинном зале АЭС «Фламанвиль» на северо-западе Франции прогремел утром в четверг. Сообщалось, что в результате инцидента могут быть пострадавшие. Позднее появилась информация о том, что легкие отравления получили пять человек, раненых нет.

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