Челябинца отправили в колонию за похищение восьмилетнего мальчика

Похищение произошло в марте 2016 года. У дома 24 по улице Павелецкой злоумышленник увидел проходящего мимо мальчика. Он схватил ребенка и, зажав ему рот рукой, затащил в свою квартиру, расположенную на первом этаже.

«Убегать от меня не нужно, я все равно тебя снова поймаю. А если расскажешь об этом родителям, то я позову друзей, которые убьют тебя и твоих родителей!», — сказал он ребенку.

Мальчик испугался. В квартире он находился длительное время, но, когда преступник ушел в ванную, ребенок смог сбежать.

«Со слов мальчика, Гафуров посадил его на табурет, снял с него верхнюю одежду, ходил из комнаты в комнату и разговаривал по телефону. Противоправных действий не предпринимал. Мальчик находился в квартире с 19.30 до 20.50. После того как Гафуров ушел в ванную, мальчик убежал, рассказал родителям, которые вызвали полицию», — сообщила агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Приговором суда Гафурову назначено наказание в виде лишения свободы.