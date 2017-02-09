В Воронеже продавец присвоила выручку и товар на 125 тыс рублей

Полиция поймала 22-летнюю жительницу Семилук, присвоившую деньги и товар в магазине на 125 тыс. рублей, сообщила пресс-службе ГУ МВД по региону в четверг, 9 февраля. Девушка работала в магазине на улице Минская и постепенно забирала себе выручку, а затем перестала выходить на работу.

Недостача вскрылась во время ревизии. Заявление о кражах поступило в полицию. Правоохранители поймали подозреваемую в ее доме. В отделе полиции она признала вину и пояснила, что потратила часть денег на собственные нужды.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.