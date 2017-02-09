В Воронеже продавец присвоила выручку и товар на 125 тыс рублей
После серии краж девушка перестала выходить на работу.
После серии краж девушка перестала выходить на работу.
Полиция поймала 22-летнюю жительницу Семилук, присвоившую деньги и товар в магазине на 125 тыс. рублей, сообщила
Недостача вскрылась во время ревизии. Заявление о кражах поступило в полицию. Правоохранители поймали подозреваемую в ее доме. В отделе полиции она признала вину и пояснила, что потратила часть денег на собственные нужды.
В отношении девушки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.