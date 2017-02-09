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17:12 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане пожарные спасли из огня двух детей, а их мать погибла

В Азнакаево пожарные спасли из горящей квартиры двух детей, а их мать погибла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Трагедия случилась ночью 9 февраля в квартире четырехэтажного дома № 14 по улице Нефтяников.

 — Когда на место происшествия прибыли спасатели, соседи им сообщили, что спасающиеся от огня дети залезли в оконный проем квартиры, расположенной на четвертом этаже, — сказали в ведомстве.

Сообщается, что сотрудники МЧС спасли двоих мальчиков в возрасте 15 и 11 лет, которых госпитализировали с диагнозом отравление продуктами горения легкой степени тяжести.

 — В 0:30 сотрудники МЧС вскрыли бензорезом входную металлическую дверь квартиры. Проникнув в помещение, пожарные обнаружили тело 40-летней хозяйки квартиры в бессознательном состоянии и передали ее медикам, которые позже констатировали смерть женщины, — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Предварительно, огонь вспыхнул в результате нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Возгорание случилось в момент, когда жильцы квартиры спали.

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