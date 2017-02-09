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15:24 (мск), источник: РИА Новости

В Башкирии выкапывая тоннели в снегу погиб мальчик

УФА, 9 фев — РИА Новости. Мальчик в Башкирии, который играл в снегу, выкапывая тоннели, погиб от обрушения на него снежной массы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Светлана Абрамова.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 9 февраля в пригородном поселке Тимашево.

«Установлено, что 11-летний мальчик один играл в снегу. Он выкапывал тоннели в толще снега, снежная масса обрушилась на него, когда он находился в одном из тоннелей», — рассказала Абрамова. По ее словам, мальчика нашли его друзья-подростки, вышедшие гулять. Они и обратились за помощью к взрослым.

«Прибывшие спасатели извлекли ребенка, врачи констатировали смерть на месте происшествия», — отметила Абрамова. Она добавила, что в настоящее время следователи проводят доследственную проверку — осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.

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