В Башкирии выкапывая тоннели в снегу погиб мальчик

По данным ведомства, инцидент произошел днем 9 февраля в пригородном поселке Тимашево.
«Установлено, что 11-летний мальчик один играл в снегу. Он выкапывал тоннели в толще снега, снежная масса обрушилась на него, когда он находился в одном из тоннелей», — рассказала Абрамова. По ее словам, мальчика нашли его друзья-подростки, вышедшие гулять. Они и обратились за помощью к взрослым.
«Прибывшие спасатели извлекли ребенка, врачи констатировали смерть на месте происшествия», — отметила Абрамова. Она добавила, что в настоящее время следователи проводят доследственную проверку — осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.