В Башкирии выкапывая тоннели в снегу погиб мальчик

По данным ведомства, инцидент произошел днем 9 февраля в пригородном поселке Тимашево.

«Установлено, что 11-летний мальчик один играл в снегу. Он выкапывал тоннели в толще снега, снежная масса обрушилась на него, когда он находился в одном из тоннелей», — рассказала Абрамова. По ее словам, мальчика нашли его друзья-подростки, вышедшие гулять. Они и обратились за помощью к взрослым.