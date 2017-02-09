В Воронеже на автовокзале поймали находившегося в федеральном розыске вора

Полицейские остановили на центральном автовокзале 32-летнего мужчину, внешний вид которого показался им подозрительным. Правоохранители проверили документы мужчины и выяснили, что он находится в федеральном розыске за кражу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в четверг, 9 февраля. Ранее житель города Волжский Волгоградской области был судим за преступление против порядка управления.

Подозреваемого задержали. Из документов, полученных от волгоградских коллег, выяснилось, что в отношении мужчины есть постановление судьи об аресте. Инициаторам розыска сообщили о задержании жителя. Рецидивист находится в СИЗО Воронежа. За кражу (ч.2 ст. 158 УК РФ) ему грозит до пяти лет лишения свободы.