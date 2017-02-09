На Волге у Октябрьска спасен провалившийся в промоину лосенок
В четверг, 9 февраля, на Волге у Октябрьска была проведена необычная спасательная операция, сообщили в ПСС по Самарской области.
В четверг, 9 февраля, на Волге у Октябрьска была проведена необычная спасательная операция, сообщили в ПСС по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, в районе Угольного склада через Волгу переправлялся лосенок. В 50 м от правого берега животное провалилось в промоину. Очевидец, наблюдавший за переходом лосенка, обратился за помощью к спасателям.
В 12:55 на
Чтобы вытащить животное из промоины, спасатели использовали веревки. Детеныш не сопротивлялся и спасателям не мешал. В 13:25 лосенка доставили на спасательную станцию, обогрели и передали работникам лесного хозяйства.