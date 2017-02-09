На Волге у Октябрьска спасен провалившийся в промоину лосенок

По данным чрезвычайной службы, в районе Угольного склада через Волгу переправлялся лосенок. В 50 м от правого берега животное провалилось в промоину. Очевидец, наблюдавший за переходом лосенка, обратился за помощью к спасателям.

В 12:55 на аварийно-спасательном автомобиле к месту происшествия отправились спасатели Поисково-спасательного отряда Октябрьска.

Чтобы вытащить животное из промоины, спасатели использовали веревки. Детеныш не сопротивлялся и спасателям не мешал. В 13:25 лосенка доставили на спасательную станцию, обогрели и передали работникам лесного хозяйства.