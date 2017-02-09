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16:24 (мск), источник: РИА Новости

Поезда на кольцевой линии московского метро идут с большими интервалами

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Перебои в движении поездов отмечаются на кольцевой линии московского метро, передает в четверг корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Поезда следуют с большими интервалами, которые достигают десяти минут.

«По техническим причинам поезда в сторону станции Киевская следуют с увеличенным интервалом», — говорится в звуковом оповещении на станции Краснопресненская кольцевой линии.

На платформе в ожидании поезда скопилось много людей.

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