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18:00 (мск), источник: АиФ Самара

В Чапаевске объявился мужчина, потерявший память

Мужчина смог сообщить медиками и полицейскими только то, что его зовут Максим, и он приехал в Чапаевск на автобусе.

Источник: 63.мвд.рф

Полицейские Чапаевска устанавливают личность мужчины, который не смог сообщить о себе ничего вразумительного, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В одно из медицинских учреждений города Чапаевск водитель маршрутного автобуса доставил своего пассажира, который продолжительное время ездил в автобусе по городу, с трудом шёл на контакт и не мог объяснить, куда ему нужно добраться. Врачи сообщили о случившемся в полицию Чапаевска.

В ходе разговора с медиками и полицейскими мужчина смог сообщить только то, что его зовут Максим, и он приехал в город на автобусе. Документов, удостоверяющих личность, при себе у него не было.

Приметы: на вид 35 — 45 лет, рост 170 см., лицо овальное, волосы темные с обильной проседью, имеется глубокая лобная залысина, на лбу горизонтальные морщины, спинка носа вогнутая, основание горизонтальное, губы тонкие, подбородок выступающий, глаза светлые, имеется косоглазие.

При поступлении в медучреждение был одет в синтетическую куртку темного цвета, ботинки черного цвета и темные штаны.

Всем, кому что-либо известно о личности этого человека, убедительная просьба обратиться по телефону (84639) 2−28−55 (Дежурная часть Отдела МВД России по г. Чапаевску) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

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