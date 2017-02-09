В Чапаевске объявился мужчина, потерявший память

Полицейские Чапаевска устанавливают личность мужчины, который не смог сообщить о себе ничего вразумительного, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В одно из медицинских учреждений города Чапаевск водитель маршрутного автобуса доставил своего пассажира, который продолжительное время ездил в автобусе по городу, с трудом шёл на контакт и не мог объяснить, куда ему нужно добраться. Врачи сообщили о случившемся в полицию Чапаевска.

В ходе разговора с медиками и полицейскими мужчина смог сообщить только то, что его зовут Максим, и он приехал в город на автобусе. Документов, удостоверяющих личность, при себе у него не было.

Приметы: на вид 35 — 45 лет, рост 170 см., лицо овальное, волосы темные с обильной проседью, имеется глубокая лобная залысина, на лбу горизонтальные морщины, спинка носа вогнутая, основание горизонтальное, губы тонкие, подбородок выступающий, глаза светлые, имеется косоглазие.

При поступлении в медучреждение был одет в синтетическую куртку темного цвета, ботинки черного цвета и темные штаны.