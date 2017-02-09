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17:56 (мск), источник: Volga News

В Сызрани женщину-полицейскую, отправившую под суд невиновного, освободили от наказания

В Сызрани вынесли приговор Анне Чемерюк. По версии следствия, занимая должность дознавателя в МУ МВД России «Сызранское», женщина совершила два преступления: превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств по уголовному делу.

«В феврале 2015 г. Чемерюк при проведении дознания по уголовному делу о краже поручила неуполномоченному лицу составление и изготовление протоколов следственных и процессуальных действий, после чего приобщила подложные протоколы, свидетельствующие о причастности гражданина к краже, к материалам уголовного дела, — рассказали в региональном Следственном комитете. — В последующем, без фактического проведения дознания и возмещения имущественного вреда потерпевшей, на основании сфальсифицированных доказательств по делу, уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу».

Сама Чемерюк тоже попала под суд. И получила целых два года условно с таким же испытательным сроком. Но даже эти неудобства ей терпеть не придется, потому что от наказания она освобождена по амнистии к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

О судьбе мужчины, которого по подложным документам отправили под суд, ничего не известно.

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