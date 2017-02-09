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15:55 (мск), источник: Новости Перми

Главный судмедэксперт Прикамья Онянов рассказал, что ежемесячно платил бизнесмену Коровке 200 тыс. рублей

В Свердловском районном суде Перми 8 февраля был дополнительно допрошен начальник ГКУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» (ПКБСМЭ) Александр Онянов — потерпевший по делу о покушении на мошенничество. Он признал, что в счет деловых отношений ежемесячно выплачивал нынешнему подсудимому Денису Коровке 200 тыс. рублей.

Дополнительный допрос был начат по инициативе судьи Александра Устименко. Председательствующий на процессе и все присутствующие услышали от Александра Онянова уточненные ответы. Среди прочего он рассказал, что 31 октября 2016 года был вызван в краевое управление ФСБ в рамках начатой его сотрудниками проверки ГКУЗОТ ПКБСМЭ. При встрече оперативник Александр Галкин предложил написать заявление на бизнесменов Дениса Коровку и Константина Пушкарева, которые предлагали Онянову уладить все вопросы с проверкой за миллион рублей. «Я отказался», — сообщил в суде потерпевший.

Отвечая на вопросы адвоката Олега Жуковского, он заявил об отсутствии каких-либо финансовых обязательств перед Пушкаревым по оформлению проектной документации на строительство комплекса бытового обслуживания населения в микрорайоне Гайва. «У нас были деловые отношения с Коровкой. На безвозмездной основе. Платить не надо было», — сказал Онянов.

«Эти двести тысяч рублей, которые ежемесячно… Мы договорились с Коровкой, что я их отдаю. В это входили все наши деловые отношения. Отдавал просто — и все. Наличными… Надеюсь, Коровка подтвердит, что я никогда не задерживал. История с миллионом к этому не имеет отношения. Был разговор с Коровкой, что у него есть связи с руководством ФСБ», — такими словами завершил свои показания потерпевший.

Подсудимые на этом процессе еще не допрашивались. При даче показаний бизнесмены Коровка и Пушкарев, вероятно, выдвинут свою версию того, за что чиновник Онянов 3 ноября 2016 года передал им 500 тыс. рублей. После окончания судебного заседания 9 февраля подсудимый Коровка подтвердил ежемесячное получение 200 тыс. рублей от Онянова. «Это продолжалось с 2009 года», — уточнил бизнесмен.

На 10 февраля намечено представление дополнительных доказательств со стороны гособвинения. Возможно, прокурор Антон Рапенок попросит, чтобы снова выступил ключевой свидетель — сотрудник ФСБ Сергей Дорощенок. Оперативник представил в суд скрытно сделанную аудиозапись общения Коровки и Пушкарева при их доставке 1 декабря 2016 года из СИЗО в здание краевого управления ФСБ. 9 февраля гособвинение посчитало исследование этих улик «преждевременным».

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Главный судмедэксперт Прикамья Онянов рассказал, что ежемесячно платил бизнесмену Коровке 200 тыс. рублей
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