Сноубордист из Самары попал в больницу после столкновения с лыжником в горах в Сочи

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по сообщению о гибели в четверг, 8 февраля, 39-летнего лыжника и травмировании 29-летнего сноубордиста, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, утром 8 февраля в секторе Малая Сковородка в районе Мужского спуска при катании на горнолыжной трассе произошло столкновение двух мужчин. В результате 39-летний лыжник (житель Мурманска) получил повреждения, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. 29-летний сноубордист (житель Самары) с множественными повреждениями тела был доставлен в больницу.

В настоящее время следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.