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16:22 (мск), источник: Volga News

Сноубордист из Самары попал в больницу после столкновения с лыжником в горах в Сочи

29-летний мужчина с множественными повреждениями тела был доставлен в больницу.

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по сообщению о гибели в четверг, 8 февраля, 39-летнего лыжника и травмировании 29-летнего сноубордиста, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, утром 8 февраля в секторе Малая Сковородка в районе Мужского спуска при катании на горнолыжной трассе произошло столкновение двух мужчин. В результате 39-летний лыжник (житель Мурманска) получил повреждения, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. 29-летний сноубордист (житель Самары) с множественными повреждениями тела был доставлен в больницу.

В настоящее время следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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