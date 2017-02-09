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16:26 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит дело об уклонении от уплаты кредита в размере более 17 млн рублей

Приокский районный суд в Нижнем Новгороде рассмотрит дело об уклонении от уплаты кредита в размере более 17 млн рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 9 февраля 2017 года.

По версии органов предварительного следствия, обвиняемый скрыл сведения о наличии у него каких-либо денежных средств, либо имущества, на которое возможно обращать взыскание в счет погашения задолженности.

«В службу судебных приставов сведения он не предоставлял, мер к погашению задолженности не предпринимал, о наличии открытого расчетного счета в банке не сообщил, факт трудоустройства и полученный доход в организациях умышлено скрыл», — говорится в сообщении.

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