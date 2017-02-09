В аэропорту Ивано-Франковска самолет с 47 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Ивано-Франковска 7 февраля самолет из киевского аэропорта «Борисполь» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заведующий сектором аэронавигации и аэропортов Национального бюро по расследованию авиационных происшествий Николай Балынец.
Самолет ЭМС-145ЕР UR-DNP 7 февраля выполнял рейс AUI079 по маршруту Борисполь-Ивано-Франковск. В 11:51 после приземления он не смог остановиться в пределах взлетно-посадочной полосы и выкатился за ее пределы на расстояние около 150 метров. Люди, находившиеся на борту самолета, не пострадали.
В Бюро отмечают, что во время посадки был встречный ветер силой 6 м/с, видимость составляла 1 400 метров, ливневый снег, высота облаков 120 метров, температура воздуха — минус 4 градуса.
В департаменте гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА сообщили, что на борту было 47 пассажиров и 4 члена экипажа.
«С помощью аварийно-спасательных сил Ивано-Франковского международного аэропорта осуществлен ряд мероприятий по эвакуации судна с места происшествия, а именно: с помощью тягача отбуксировано судно на полосу, где в дальнейшем тягачом “Камаз” и с помощью авиационного водила (жесткая сцепка) осуществлена буксировка на место стоянки, перрон. Место происшествия ограждено лентой, находится под охраной. Причины происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.
Расследование инцидента проводит Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий.