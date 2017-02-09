В аэропорту Ивано-Франковска самолет с 47 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Ивано-Франковска 7 февраля самолет из киевского аэропорта «Борисполь» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заведующий сектором аэронавигации и аэропортов Национального бюро по расследованию авиационных происшествий Николай Балынец.

Самолет ЭМС-145ЕР UR-DNP 7 февраля выполнял рейс AUI079 по маршруту Борисполь-Ивано-Франковск. В 11:51 после приземления он не смог остановиться в пределах взлетно-посадочной полосы и выкатился за ее пределы на расстояние около 150 метров. Люди, находившиеся на борту самолета, не пострадали.