В Полевском должник на Land Cruiser «похитил» приставов
Арестовавших автомобиль.
Арестовавших автомобиль.
В Полевском должник умчал двух судебных приставов на своем арестованном Land Cruiser.
Днем 7 февраля 2017 года сотрудники ФССП задержали автомобиль на улице Крылова. Владелец задолжал банкам порядка 10 миллионов рублей. Судебные приставы сели в салон автомобиля, чтобы переговорить с должником. Тот отказался добровольно передать внедорожник и рванул с места. Через некоторое время автомобиль остановили полицейские.
«Как ни странно, ни хозяин машины, ни приставы никаких претензий друг другу не высказали», — отметил начальник