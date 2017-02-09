В Полевском должник на Land Cruiser «похитил» приставов

В Полевском должник умчал двух судебных приставов на своем арестованном Land Cruiser.

Днем 7 февраля 2017 года сотрудники ФССП задержали автомобиль на улице Крылова. Владелец задолжал банкам порядка 10 миллионов рублей. Судебные приставы сели в салон автомобиля, чтобы переговорить с должником. Тот отказался добровольно передать внедорожник и рванул с места. Через некоторое время автомобиль остановили полицейские.