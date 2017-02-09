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18:35 (мск), источник: Фонтанка

Прокуратура ищет, кто отравил рыбу в Кузьминке

Массовую гибель рыбы в реке Кузьминка расследуют в Пушкинском районе Петербурга. Пробы воды показали наличие токсических веществ.

О мёртвой рыбе в реке ранее заявили экологи из организации «Зелёный фронт», к которым обратились обеспокоенные местные жители.

Как сообщили 9 февраля в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, на место выехали специалисты и взяли пробы воды и рыбы для исследований. В лаборатории экологической токсикологии НИИ озерного и речного рыбного хозяйства выяснили, что в реку сбросили ядовитые вещества, которые могли стать причиной гибели рыбы.

Виновника, отравившего воду, ищет природоохранная прокуратура и Федеральное агентство по рыболовству. Сумма нанесённого ущерба пока не уточняется.

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