Уфимская мэрия принесла соболезнования родным малыша, погибшего под обвалом снега

В мэрии обратились к родителям с просьбой объяснить, чем могут обернуться игры в непредназначенных для этого местах. Также чиновники попросили интересоваться тем, где и как дети проводят время.

— Администрация городского округа город Уфа РБ выражает соболезнования родным и близким погибшего и разделяет боль невосполнимой утраты, — сообщили в мэрии.

Напомним, сегодня днем в поселке Тимашево 11-летний мальчик погиб под обвалом тоннеля в снежной горе, который он сам выкопал. По данному факту СУ СКР по Республике Башкортостан проводит доследственную проверку.