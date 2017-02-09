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22:29 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Уфимская мэрия принесла соболезнования родным малыша, погибшего под обвалом снега

Администрация Уфы выразила соболезнования родным и близким малыша, погибшего сегодня в поселке Тимашево после обрушения выкопанного им снежного тоннеля.

В мэрии обратились к родителям с просьбой объяснить, чем могут обернуться игры в непредназначенных для этого местах. Также чиновники попросили интересоваться тем, где и как дети проводят время.

— Администрация городского округа город Уфа РБ выражает соболезнования родным и близким погибшего и разделяет боль невосполнимой утраты, — сообщили в мэрии.

Напомним, сегодня днем в поселке Тимашево 11-летний мальчик погиб под обвалом тоннеля в снежной горе, который он сам выкопал. По данному факту СУ СКР по Республике Башкортостан проводит доследственную проверку.

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